США планують зосередитися на нагальних потребах ЗСУ на фронті.

У межах надання нової допомоги Україні США планують зосередитися на нагальних потребах українських військ на фронті, а вже пізніше перейти до розгляду довгострокової стратегії України щодо відбиття російської агресії. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що щойно ми зможемо отримати додаткове фінансування, щойно Сенат ухвалить його, ми зможемо доставити їм критично важливі матеріали та зброю, які їм потрібні зараз, щоб почати домагатися змін на полі бою. Усе йде не на користь українців на Донбасі і вже точно не в інших частинах країни... Тому щойно президент (Джо Байден) отримає законопроєкт на свій стіл і зможе його підписати, ми надамо їм ті можливості, яких вони зараз найбільше потребують", - сказав Кірбі.

За його словами, ближче до літа-осені США продовжать консультації з Україною щодо довгострокової стратегія з відбиття російської агресії, щоб адаптувати пакети допомоги для задоволення цих потреб.

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Він підкреслив, що щойно документ потрапить на стіл президента США, він підпише його якомога швидше.

"Я також можу запевнити вас, що швидко слідом за цим ви побачите перший пакет допомоги Україні в галузі безпеки", - запевнив Кірбі.

Що може увійти до першого пакета допомоги Україні

Щодо змісту першого пакета допомоги, Кірбі відмовився надавати подробиці. Однак він зазначив, що ЗСУ потрібні засоби ППО - ракети-перехоплювачі, а також артилерія, зокрема 155-мм калібру.

"Я думаю, їм не завадять й інші засоби дальньої дії, наприклад, HIMARS. А стрілецька зброя та боєприпаси завжди користуються великим попитом. І, знаєте, можливо, деякі транспортні засоби - гусеничні, колісні тощо. Подивимося", - додав представник Білого дому.

США схвалили довгоочікувану допомогу Україні

Палата представників США підтримала законопроєкт про фінансову та військову допомогу Україні в суботу, 20 квітня. А 24 квітня Сенат схвалив цей пакет більшістю голосів. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно надіслати пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом. За даними ЗМІ, Білий дім готується надіслати Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги, до якого ввійде артилерія, засоби ППО і бронетехніка.

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