Європейські країни повинні активізувати зусилля з підтримки країни.

Країни Європейського Союзу повинні надати Україні більшу підтримку, оскільки наступний пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки може виявитися останнім.

Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер в інтерв'ю медіагрупі Funke. За його словами, після тривалої затримки у Штатах у Європі усвідомили, наскільки невизначеною стала американська підтримка України.

"Можливо, це буде останній пакет допомоги від США на дуже довгий час - або взагалі останній. Ми, європейці, повинні зробити для України набагато більше", - цитує Хофрайтера ntv.

Палата представників проголосувала за допомогу Україні:

Як повідомляв УНІАН, учора Палата представників американського Конгресу США проголосувала за надання допомоги союзникам. "За" проголосували 311 представників Палати: 210 демократів і 101 республіканець.

Тепер документ має схвалити Сенат, а потім - президент Джо Байден. У Пентагоні запевняли, що одразу після узгодження будуть готові передати Україні пакет озброєнь.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця допомога дасть країні "шанс на перемогу" у війні з російськими загарбницькими військами.

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