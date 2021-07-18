Під час виступу президента, який говорив про жертви повені, кандидат в канцлери Армін Лашет сміявся не менше 30 секунд.

Армін Лашет, кандидат на посаду наступника канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС, був змушений вибачитися за посмішки під час візиту до жертв повені.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Spiegel.

"Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені шкода", - написав Лашет на своїй сторінці в Twitter.

Конфуз стався під час візиту в регіон президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в регіон Північний Рейн-Вестфалія, який сильно постраждав під час повені. Лашет є прем'єр-міністром цього регіону. Два політики відвідали місто Ерфтштадт, особливо постраждалий від повені. Там президент Штайнмаєр виступив з невеликою промовою.

На відео потрапила реакція Лашета, який стояв за президентом - під час виступу кандидат у канцлери сміється не менше 30 секунд.

"Епатажно","Огидно" - охарактеризували реакцію Лашета німці.

"Я виріс в Ерфштадті ... Така поведінка неприйнятна і непробачна", - коментували місцеві жителі.

Поведінку політика розкритикували і його політичні союзники.

"Я просто онімів",-заявив генеральний секретар німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбейл.

Смертельні повені в Європі

Кількість загиблих внаслідок руйнівних повеней у Західній Німеччині та Бельгії збільшилася щонайменше до 170 осіб.

За інформацією Reuters, 143 людини загинули в результаті повені, що стала найбільшим стихійним лихом Німеччини за більш ніж півстоліття. Серед них близько 98 жителів району Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей все ще вважаються зниклими безвісти, деякі райони як і раніше недоступні через високий рівень води і відсутність зв'язку.

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Автор: Денис Прядко