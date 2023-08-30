На цьому засіданні Мосміськсуд визнав законним його арешт у справі про заклики до екстремізму.

Дружина терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) стверджує, що його возили в суд у Москві разом з полоненими українськими військовими.

За словами його дружини Мирослави Регінської, Стрєлкова везли на суд з Лефортово "в автозаку з громадянами України, обвинуваченими у військових злочинах в Маріуполі".

"Адвокат повідомив, що в процесі доставки Ігоря з Лефортова до суду, він їхав в автозаку з громадянами України, звинуваченими у військових злочинах у Маріуполі. Вважаю, що така практика становить потенційну загрозу моєму чоловікові. Розцінюю це як злочинну недбалість керівників конвойної служби" , – написала Регінська.

Відео дня

На цьому засіданні Мосміськсуд визнав законним арешт Стрєлкова у справі про заклики до екстремізму.

В апеляційній скарзі адвокати заявили, що немає обґрунтованих причин для утримання Гіркіна в СІЗО і просили суд розглянути можливість замінити його запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту.

Адвокат Корольова заявила, що у Гіркіна є захворювання, через які він не може перебувати в СІЗО.

Затримання терориста Гіркіна в РФ - деталі

Міщанський суд Москви взяв Гіркіна під варту на два місяці. Після місяця утримання в російському СІЗО колишній польовий командир бойовиків " ДНР " Ігор Гіркін почав відчувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська.

Соратники російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) опублікували фрагмент з відповіді заступника префекта Східного адміністративного округу Москви. У ньому говориться, що в столиці все ще діє указ мера про режим підвищеної готовності, який ввели в березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

Вас також можуть зацікавити новини: