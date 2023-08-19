Дружина терориста розповіла, в якому стані зараз перебуває новоявлений "політв'язень".

Після місяця утримання в російському СІЗО колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін почав відчувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська.

За її словами, днями вона отримала лист від чоловіка, датований 6 серпня. У ньому засуджений Гаазьким судом міжнародний злочинець запевнив, що у нього все добре.

"Спекотно в камері, незважаючи на постійно працюючий кондиціонер, але в принципі стерпно, можеш не турбуватися. Холодильник забитий, не встигаю з'їдати, так багато продуктів більше не принось", – написав Гіркін в листі.

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Вчора відставного терориста відвідав у СІЗО його адвокат, який розповів дружині про справжній стан ув'язненого.

"У Ігоря погіршився стан здоров'я, загострилися хронічні захворювання, почала відніматися рука, утруднене дихання. Обстеження досі не проводилося, від чого, я, чесно кажучи, в глибокому шоці. Нічим іншим, як відвертим знущанням я це назвати не можу", – заявила дружина.

Регінська запевнила, що не має наміру миритися з таким станом справ і буде домагатися медогляду для чоловіка.

Арешт Гіркіна

23 липня Ігор Гіркін (Стрєлков), який отримав найбільшу популярність як "міністр оборони ДНР" в 2014 році, а сьогодні просто військовий блогер, був заарештований російськими силовиками. Незважаючи на те, що Гіркіна вважають винним у скоєнні безлічі воєнних злочинів, в тому числі в збитті малайзійського Боїнга над Донбасом, російські "правоохоронці" зацікавилися тільки його постами в Телеграм з критикою російського військового командування.

Примітно, що "головний" російський опозиціонер Олексій Навальний, якому путінський режим вже встиг оформити відразу кілька "сталінських" тюремних строків, розкритикував арешт Гіркіна і назвав терориста "політв'язнем".

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