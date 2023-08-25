Префектура мотивувала відмову чинними коронавірусними обмеженнями.

Соратники російського терориста Ігор Гіркін (Стрєлкова) опублікували фрагмент з відповіді заступника префекта Східного адміністративного округу Москви. У ньому говориться, що в столиці все ще діє указ мера про режим підвищеної готовності, який ввели в березні 2020 року через пандемію коронавірусу.

Частина обмежень, введених через ковід скасували, але заборона на публічні заходи, до яких відносяться мітинги, в документі зберігається. У липні 2022 року мерія Москви відмовилася скасовувати заборону на мітинги в місті.

Соратники Стрєлкова хотіли провести акцію 29 серпня в сквері на Краснобогатирській вулиці, навпроти будівлі Мосміськсуду. У цей день там буде розглядатися апеляційна скарга на арешт терориста. 18 серпня вони подали заявку на мітинг.

Відео дня

Арешт Гіркіна - подробиці

Затриманий в московській квартирі терорист і військовий злочинець Ігор Гіркін не уникнув арешту-Міщанський суд Москви взяв його під варту на два місяці. Слідство вимагало заарештувати його, посилаючись на те, що він – відома особа зі зв'язками в правоохоронних органах, яка володіє навичками конспірації і може легко сховатися.

Після місяця утримання в російському СІЗО колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін почав відчувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська.

Вас також можуть зацікавити новини: