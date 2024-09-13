За словами глави уряду Угорщини, у нього "є багато ходів щодо миротворчої місії".

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що після візиту до Москви в рамках так званої "мирної місії" на початку головування Угорщини в Європейському Союзі, ймовірно, будуть нові несподівані дипломатичні кроки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інтерв’ю Орбана угорському державному радіо.

"У мене в кишені є багато ходів щодо миротворчої місії. Ми й надалі будемо мати несподівані ініціативи, кожна з яких на крок наблизить нас до миру", - сказав Орбан.

Видання нагадує, що глава угорського уряду не попереджав партнерів по ЄС і НАТО про свою першу дипломатичну місію в липні, яка включала зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні та кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

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"Угорський лідер намагався представити ці поїздки як новаторську спробу добитися припинення вогню у війні Росії проти України, яка увійшла в третій рік. Західні союзники відповіли різкою критикою за те, що вони назвали формою умиротворення та спробою підірвати підтримку Києва", - йдеться у статті.

ЗМІ уточнює, що на знак протесту багато країн ЄС, а також Європейська комісія відтоді зменшили свою присутність на заходах, організованих Угорщиною в рамках її шестимісячного головування в блоці, включаючи зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків, яка стартує в п'ятницю в Будапешті.

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Угорщина передасть 14 млн євро з Фонду миру на оборону Чаду, а не України. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, Будапешт вирішив "використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду".

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