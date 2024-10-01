Жінки перебували в Греції на відпочинку, наразі українське посольство контактує з місцевою поліцією.

Посольство України в Греції отримало повідомлення від Берегової охорони острова Корфу (Греція) про загибель двох громадянок України, яка сталася на морі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України. "Попередньо встановлено, що загиблі перебували в Греції з метою відпочинку. Посольством підтримується контакт з місцевими компетентними органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією. Особи померлих встановлено – це громадянки України 1972 р.н. та 1992 р.н. (матір та донька)", - зазначили в МЗС.

Там додали, що співробітники посольства встановили контакт з родичем померлих в Україні та поінформували про трагедію.

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Ситуація перебуває на контролі дипустанови.

Вдень ЗМІ поширили інформацію, що на грецькому острові Корфу витягли з моря тіла двох жінок, які загинули у несприятливій для купання зоні. Зазначалось, що попередньо йдеться про двох туристок з України – мати і дочку, віком 52 та 32 роки.

Щоб витягти тіла загиблих, була розгорнута спільна операція берегової охорони та пожежної бригади. Жінок знайшли у місті Сідарі на острові Корфу, інформував суспільний мовник Греції EPT.

За інформацією, яку передали виданню, загиблі відпочивали в прибережній зоні "Апотріпіті" в Сідарі. Жінки пішли купатися попри несприятливі погодні умови, зокрема штормовий вітер з півночі.

Жінок ідентифікували за готельним браслетом на зап'ястку. Як розповіли журналістам працівники готелю, ця родина була постійними гостями – вони відвідували Корфу щороку.

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