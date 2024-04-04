Крім України і Гази, у листі міститься заклик надати допомогу Судану, Гаїті, Бангладеш, Афганістану, Венесуелі та Лівану.

Спікер Палати представників Майк Джонсон стикається з новими вимогами демократів включити гуманітарну допомогу для різних гарячих точок світу до пакета іноземної допомоги, зокрема Україні.

Як пише видання Axios, вісім демократів Палати представників на чолі з представником Сьюзан Вайлд закликали Джонсона включити щонайменше 9,16 мільярда доларів на допомогу країнам, які переживають жорстокі конфлікти та інші гуманітарні кризи.

Крім України і Гази, в листі міститься заклик надати допомогу Судану, Гаїті, Бангладеш, Афганістану, Венесуелі та Лівану.

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Це ускладнює хиткий шлях спікера з надання допомоги Ізраїлю та Україні, оскільки він намагається збалансувати конкуруючі вимоги з усіх кінців ідеологічного спектра.

"Відмовившись від цього обов'язку, наша країна дозволить нестабільним регіонам по всьому світу стати ще більш нестабільними, що призведе до зростання загроз нашій безпеці", - пишуть законодавці.

Демократи не в захваті від пропозицій Джонсона структурувати допомогу Україні у вигляді позики і включити до законопроєкту скасування паузи в експорті скрапленого природного газу (СПГ) та арешт заморожених російських активів.

"Якщо ви додасте туди СПГ, це буде величезна отруйна пігулка. Я не впевнений, що люди проковтнуть цю пігулку з боку демократів", - заявив демократ із Палати представників.

"Він затиснутий у рамки", - сказав конгресмен про Джонсона. "Він іде в один бік, втрачає голоси, іде в інший бік, втрачає голоси, і щодня знаходяться люди, які говорять про те, щоб вигнати його. Неважливо, яким шляхом він піде... один - з алігаторами, інший - з піраньями. Це кошмарна версія пригод на вибір", - додав він.

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Помічники президента США потай працюють за лаштунками, щоб спікер Палати представників Майк Джонсон зміг поставити на голосування пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів - і вижити в політичному плані.

За словами двох представників адміністрації, Білий дім підтримував контакт з офісом Джонсона з приводу допомоги Україні протягом усієї двотижневої перерви в роботі Конгресу. І хоча президент публічно переконував республіканців ухвалити пакет допомоги, він і його команда утримувалися від агресивних нападок на спікера у зв'язку з тривалим процесом, пише Politico.

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