У римській церкві знайшли янгола, схожого на прем'єрку Мелоні, - ЗМІ

Вочевидь, обличчя Мелоні надихнуло італійського художника створити церковний розпис.

В Італії знайшли схожість у зображенні янгола в церкві в центрі Риму із образом прем’єрки Джорджії Мелоні. Як пише Reuters, міністерство культури вирішило розслідувати цю справу, а сама Мелоні відреагувала іронічно.

Місцеві журналісти повідомили, що після реставрації обличчя одного з двох янголів у каплиці базиліки Святого Лаврентія в Лучині стало нагадувати Джорджію Мелоні. Хоча раніше янгол виглядав інакше, і був схожий на звичайного херувима.

Міністерство культури заявило, що доручило головному посадовцю Риму з питань художньої спадщини провести огляд відновленої картини, перш ніж "вирішувати, що робити далі". А опозиційні політики навіть поскаржилися, що не можуть дозволити мистецтву та культурі "стати інструментом пропаганди".

Священик Даніеле Мікелетті в коментарі інформаційному агентству ANSA пояснив, що оздоблення в каплиці нещодавно було відновлено після пошкодження водою. Оригінали датуються лише 2000 роком, тому не перебувають під жодною охороною спадщини. Реставрацію проводив той самий художник, який і створив оригінальну картину, Бруно Валентетті. Він заперечив припущення, що змінював зображення, заявивши журналістам: "Я відновив те, що було там раніше... 25 років тому".

Сама Мелоні теж відреагувала. Вона опублікувала фотографію спірної картини в Instagram з підписом "Ні, я точно не схожа на янгола" та поставила веселий емодзі.

