Віткофф і Дмитрієв похвалилися успішними переговорами без участі України

Окрім війни в Україні сторони обговорили економічну співпрацю між США та РФ.

Російські та американські представники провели новий раунд переговорів щодо закінчення війни в Україні і заявили про прогрес.

Так, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф у соцмережі Х написав, що провів "продуктивні та конструктивні зустрічі" зі спеціальним посланцем Росії Кирилом Дмитрієвим.

"Ця зустріч підбадьорює нас тим, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і ми вдячні президенту США за вирішальне лідерство у прагненні до міцного та тривалого миру", - написав Віткофф.

Конкретики щодо досягнутих домовленостей він на навів, але уточнив, що на зустрічі також були присутні зять Трампа Джаред Кушнер, який раніше був залучений до мирних переговорів щодо України, а також міністр фінансів США Скотт Бессент, який не має прямого стосунку до переговорів про мир в Україні. Присутність Бессента на зустрічі вказує на те, що представники Росії та США обговорювали якісь суто економічні питання.

Своєю чергою Дмитрієв репостнув публікацію американського представника і додав, що теж вважає проведену зустріч конструктивною.

"[Відбулося] продуктивне обговорення також щодо Робочої групи з економічних питань між США та Росією", - написав він.

Переговори щодо миру в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що без прямого контакту з керівництвом РФ неможливо домовитися про найболючіші територіальні питання, які входять до мирного плану з 20 пунктів, але не можуть бути вирішені одноосібно. Зеленський також зазначив, що хоча проєкти гарантій безпеки від США та Європи вже підготовлені, вони ще не ратифіковані, тож важко сказати, чи переговори перебувають на фінальній стадії.

Також ми розповідали, що, за даними Bloomberg, Кремль скептично оцінює перспективи мирних переговорів з Україною, оскільки Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході країни. Основним каменем спотикання залишається питання контролю над Донбасом: Росія вимагає поступок, які Київ відкидає, тоді як США пропонують компроміси у вигляді демілітаризованих зон і міжнародних гарантій безпеки.

