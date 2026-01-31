В Києві метро відновило роботу в звичайному режимі: який інтервал між поїздами

Відновлено рух поїздів і на "червоній" лінії між станціями "Лісова"-"Академмістечко".

Столичний метрополітен повернувся до роботи у звичайному режимі на всіх трьох лініях.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Зазначається, що поїзди курсують:

"синя лінія": "Героїв Дніпра" - "Теремки";

"зелена лінія": "Червоний Хутір" - "Сирець".

Відновлено і рух поїздів на "червоній" лінії між станціями "Лісова"-"Академмістечко".

Поїзди курсують з інтервалом 6 хв.

Проблеми з роботою метро

Як повідомляв УНІАН, через проблеми з енергопостачанням, зупинились потяги метро у Києві та Харкові, також в інших містах зупинилися тролейбуси.

Як розповідали у КМДА, через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово було призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Нардеп від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що енергетикам потрібно від 24 до 36 годин на стабілізацію енергосистеми та відновлення постачання електрики.

Зранку 24 січня внаслідок російського удару по Києву зелена гілка метрополітену також працювала в обмеженому режимі, також через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу на червоній лінії метро було введено тимчасові зміни руху поїздів.

