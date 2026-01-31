У Києві та низці областей почали відновлювати світло: яка зараз ситуація в енергетиці

Станом на 14-ту годину відновили енергопостачання для критичної інфраструктури окремих областей.

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях станом на 14-ту годину 31 січня відновили енергопостачання для критичної інфраструктури. Тепер поступово заживлюватимуть побутових споживачів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, у Харківській, Житомирській та Одеській областях уже повертають світло людям.

"Енергосистема працює цілісно. Диспетчери "Укренерго" контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень", - зазначив міністр.

У ДТЕК також прокоментували ситуацію зі світлом в Україні. Там наголосили, що відновлення відбувається почергово, щоб уникнути перевантаження мереж і не допустити нових аварій.

"Просимо споживати електроенергію раціонально. Це допоможе швидше та стабільніше всіх заживити", - звернулися енергетики.

Масштабна аварія в енергосистемі України

Як повідомляв раніше УНІАН, 31 січня в багатьох областях відбулися аварійні відключення. Перебої зі світлом сталися у Києві, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Миколаївській, Полтавській областях. В деяких регіонах були проблеми з опаленням і водопостачанням. Відключення світла зачепили навіть Молдову.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що в українській енергетиці сталася масштабна аварія. За його словами, відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України, що спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

