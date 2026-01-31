Новий патент Sony демонструє потенційний геймпад PlayStation 6 без кнопок

Згідно з документом, всі елементи управління реалізовані через сенсорні поверхні, які адаптуються під хват руки гравця.

У мережі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера для PlayStation 6, що кардинально відрізняється від усіх попередніх геймпадів компанії. Подробицями про патент поділилися вInsider Gaming.

Згідно з документом, пристрій повністю обходиться без традиційних фізичних кнопок, стіків і тригерів – всі елементи управління реалізовані через сенсорні поверхні, які адаптуються під хват руки гравця.

Стверджується, що така безкнопкова конструкція може працювати за принципом дотиків в мобільних іграх, причому розташування віртуальних кнопок буде динамічно змінюватися в залежності від положення пальців і долонь. Для розпізнавання рухів і більш точного регулювання будуть застосовуватися згадані в патенті "якорі".

Також в документі йдеться про підтримку жестів на зразок свайпів і щипків – те ж, що вже частково реалізовано в трекпаді DualSense PS5.

Реакція геймерів на такі потенційні зміни виявилася досить стриманою. Багато хто відзначив, що відсутність фізичної тактильної віддачі і звичних кнопок може негативно позначитися на управлінні, незважаючи на наявність тактильного зворотного зв'язку. Досвід показує, що звичайні стіки і кнопки як і раніше залишаються кращим вибором для більшості гравців.

Можливо, що Sony використовує напрацювання патенту для створення гібридного DualSense з поліпшеним сенсорним трекпадом і додатковими класичними елементами управління або запропонує такий інноваційний геймпад як додатковий варіант для людей з особливими потребами.

За чутками, Sony продовжить життєвий цикл PS5, а вихід наступного покоління затримається "сильніше, ніж очікувалося". Якщо раніше прогнози вказували на середину десятиліття, то тепер запуск PS6 зміщується до 2028–2029 років.

