'Ціна занадто висока': Зеленський застеріг дружню країну від смертельної помилки

Восени в Чехії змінився уряд, і до влади прийшли противники військової допомоги Україні.

Відмова від допомоги Україні – це надто ризикований крок, тому що наслідки можуть виявитися катастрофічними для Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському виданню Rozhlas.

Так, українського лідера попросили прокоментувати позицію нової правлячої коаліції в Чехії, до якої увійшли багато противників допомоги Україні.

"Україна стримує Росію. Якщо у когось у світі інша думка, я думаю, перевіряти її дуже ризиковано. Якщо ми не допоможемо Україні, і Україна впаде, є ризик, що Росія продовжить свою агресію. Навіть якщо хтось у це не зовсім вірить, я не думаю, що це потрібно перевіряти. Ціна занадто висока", – сказав Зеленський.

Відео дня

Президент підкреслив, що Україна веде справедливу оборону від зовнішнього вторгнення.

"Я вважаю, що підтримка України – це морально правильно. Яким чином і в якому обсязі – це вже інше питання. Абсолютно очевидно, що світ допомагає Україні. Весь світ об’єднався навколо України, а не навколо Росії. Весь світ, навіть ті країни, які нам не допомагають, визнають, що Росія є агресором", – підкреслив Зеленський.

Український лідер також зазначив, що після закінчення війни люди пам'ятатимуть, хто на чиєму боці був.

Нова влада Чехії

Як писав УНІАН, восени в Чехії відбулися парламентські вибори, на яких перемогли праві популісти. Їхній лідер Андрій Бабіш, який пізніше отримав посаду прем'єра, відразу ж заявив про намір припинити фінансувати військову допомогу Україні, але був не проти брати участь у програмах допомоги, що не вимагають виділення грошей з чеського бюджету.

Інші представники нової влади виявилися навіть більш радикальними. Наприклад, новий спікер чеського парламенту Томіо Окамура вкрай негативно висловлювався про саму ідею військової допомоги Україні, озвучуючи вкрай підозрілі наративи. Наприклад, він запевняв, що передана Україні зброя не доходить до фронту, оскільки Росія нібито встигає знищити її раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: