У Молдові стався частковий блекаут через збій в роботі енергосистеми України

На лінії Ісакча – Вулканешти – Молдавська ГРЕС відбулося аварійне відключення.

У Молдові сталися масштабні перебої з електропостачанням. Причиною інциденту стала аварія на високовольтній лінії електропередачі, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики Молдови. За даними відомства, о 10:42 на лінії електропередачі напругою 400 кВ Ісакча – Вулканешти – Молдавська ГРЕС відбулося аварійне відключення. Унаслідок цього в енергосистемі країни зафіксували різке падіння напруги, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів.

У компанії Moldelectrica уточнили, що аварія виникла через серйозні порушення в роботі електромережі на території України. Саме збій з українського боку автоматично спричинив відключення лінії, якою здійснювалося постачання електроенергії до Молдови.

Відео дня

У компанії також зазначили, що через "втрату" кількох ліній електропередачі в Україні спрацювала автоматична система захисту. Це призвело до падіння частоти в енергосистемі Молдови до 48 Гц та подальшого спрацювання захисних механізмів, що спричинило частковий блекаут.

Згодом у міністерстві зазначили, що процес відновлення електропостачання у країні завершується. У південному регіоні країни всі лінії електропередачі напругою 110 кВ уже підключені, електропідстанції 110 кВ та фідери 10 кВ повністю заживлені. Також у муніципії Кишинів частково відновлено електропостачання споживачів. У північних і північно-західних районах Молдови всі лінії 110 кВ також відновили роботу, а фідери 10 кВ, які забезпечують електроенергією об’єкти критичної інфраструктури, перебувають під напругою.

"Підключення кінцевих споживачів здійснюється поетапно. Наразі всі диспетчерські служби ДП Moldelectrica, включно з Національним диспетчерським центром, працюють у безперервному режимі та перебувають у постійному контакті з операторами систем передачі в регіоні й операторами розподілу з метою повного відновлення електропостачання для всіх споживачів", - йдеться у повідомленні.

Подавання електроенергії, зазначають у Молдові, здійснюється поступово та контрольовано, з дотриманням робочих параметрів системи, щоб запобігти додатковим дисбалансам і забезпечити стабільність Національної електроенергетичної системи.

Примітно, що споживачів у Молдов закликали економно користуватися електроенергією, уникати надмірного споживання в найближчий період, щоб процес повного відновлення електропостачання був завершений безпечно.

Ситуація з електроенергією

Як писав УНІАН, перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що аварійні відключення світла в областях України спричинило технологічне порушення в енергосистемі, що спровокувало каскадне відключення в енергомережі.

Державна митна служба України попередила, що на українсько-молдовському кордоні призупинено пропуск транспортних засобів і товарів через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини: