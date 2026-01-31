Припинення виплат пенсій: міністр розповів, хто не отримав гроші

Улютін деталізував, що пенсії не отримали 337 тис. осіб і назвав причини, з яких виплати не надійшли.

Інформація про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів не відповідає дійсності, але частині все ж призупинено виплату пенсій.

Про це повідомив у Facebook міністр соцполітики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін. За його словами, станом на 1 січня пенсійні виплати були призупинені 337 тис. пенсіонерів, які:

не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року;

не повідомили, що не отримують пенсію від РФ.

"З початку 2026 року частині з них пенсії поновлено і виплачено вже у січні, а ще понад 48 тис. осіб отримають поновлені пенсії у лютому. Наразі без підтвердженої інформації залишаються пенсійні справи, в яких досі зазначені населені пункти на тимчасово окупованій території, як адреси отримання виплат, або які виїхали з тимчасово окупованих територій та не повідомили про неотримання виплат", - наголосив міністр.

Він наголосив, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перевели пенсію на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити ідентифікацію, але мають повідомити про неотримання виплат від РФ.

Улютін також розповів як поновити виплати:

онлайн за допомогою Дія.Підпису (вебпортал або застосунок Пенсійного фонду України (ПФУ);

через відеоідентифікацію;

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ або в уповноваженому банку;

з-за кордону надіслати посвідчення про перебування в живих.

Також він розповів як повідомити про неотримання виплат від РФ:

у кабінеті на вебпорталі ПФУ;

під час відеоідентифікації;

у відділенні ПФУ;

поштовим переказом документів, якщо пенсіонер закордоном.

Проблема пенсій в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що багато пенсіонерів з числа ВПО, яких на обліку понад 1,3 млн, залишилися без пенсій у січні. Він повідомив про численні звернення про припинення виплати пенсій органами ПФУ через відсутність ідентифікації.

За його словами, для того щоб отримати пенсію, треба було пройти процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від РФ, але багато пенсіонерів не розбираються у смартфонах і не можуть зробити і поставити електронний підпис.

