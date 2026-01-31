Зеленський назвав причину сьогоднішнього блекауту

Зовнішнього втручання в роботу енергосистеми не було, каже президент.

Причиною масштабної аварії в українській енергосистемі, що призвела до масштабних відклбчень по всій країні, наймовірніше, стала погода. А саме - зледенілі лінії електропередач. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, розслідування триває, проте ознак зовнішнього втручання чи кібератаки не виявлено.

"Вранці сталася технологічна аварія на мережі. Дві лінії - між Румунією та Молдовою та на території України - перестали працювати. Причини детально з'ясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератак. Більше даних, що через погодні умови сталося обмерзання ліній, автоматичне відключення", - повідомив президент.

Він зазначив, що найскладніша ситуація зараз у Києві, також блекаут зачепив центральну та східну частини країни. За його словами, загалом ситуацію в енергосистемі вдалося повернути до стану, що передував аварії. Зараз триває стабілізація та відновлення системи.

Аварія в енергосистемі 31 січня

Як писав УНІАН, сьогодні у першій половині дня у різних містах України сталися масштабні аварійні відключення електроенергії, через що тимчасово зупинився електротранспорт: у Києві та Харкові призупиняли рух поїздів метро й роботу ескалаторів, в інших містах не курсували тролейбуси та приміські електропоїзди.

Ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що масові відключення електроенергії в Україні 31 січня стали наслідком серйозної каскадної аварії в енергосистемі, але технічно це не був національний блекаут. Він зазначив, що подібні інциденти вже траплялися після 2022 року, а остаточні причини стануть зрозумілими лише після технічного аналізу.

