'Божественне' втручання: на фресці в римській церкві помітили Джорджу Мелоні (фото)

Рестовратор заперечує, що надавав янголу риси обличчя прем'єрки.

У Римі розпочнуть перевірку реставраційних робіт у базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучина після того, як у відновленому зображенні одного з ангелів побачили риси обличчя прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Як передає Ansa, новина викликала подив і незручність у римському вікаріаті, де зазначили, що подібних прецедентів раніше не було. Ректор Пантеону та базиліки монсеньйор Даніеле Мікелетті підтвердив, що особисто оглянув відреставровану фреску:

"Я сьогодні зранку прочитав газету з цією новиною і пішов подивитися на реставрацію. Справді, певна схожість є, але треба запитати в реставратора, чому він зробив саме так - я цього не знаю".

Реставратор Бруно Валентінетті, який виконував роботи, заперечив звинувачення у свідомому наданні фігурі рис Мелоні. Крім того, він зізнався, що сам створив це зображення 25 років тому.

Відео дня

"Для цього обличчя я зробив реставрацію і відновив те, що було 25 років тому, ідентично. Я мусив відтворити малюнки й кольори 25-річної давнини, нічого не можна змінювати", - зазначив Валентінетті.

Сама Джорджа Мелоні відреагувала на ситуацію з іронією. Вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook фотографію фрески з усміхненим емодзі та написала: "Ні, я точно не схожа на ангела".

Тим часом представники Демократичної партії закликали міністра культури негайно втрутитися та залучити Римську суперинтенданцію. До вимог розслідування приєдналися й представники Руху "П’ять зірок", наголосивши, що мистецтво не може ставати інструментом політичної пропаганди.

Нагадаємо, раніше на Палатинському пагорбі в Римі для публіки вперше відкрили підземні простори одного з найдавніших збережених римських будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: