Без зустрічі з Путіним болючі питання про території не вирішити, - Зеленський

Він зауважив, що готовий до зустрічі з росіянами і американцями, а представники Європи зможуть приєднатися до переговорів на іншому етапі переговорів.

Українська влада відкрита до зустрі будь-якому форматі з представниками РФ і США в рамках переговорного процесу щодо закінчення війни.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Český rozhlas Plus.

Зустріч з Путіним

"Ми відкриті до зустрічі з будь-якому форматі, з Росією і США. Ми б хотіли і присутності Європи, тому що частиною наших гарантій безпеки є членство в Євросоюзі, а також коаліція охочих", - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що представники Євросоюзу могли б приєднатися на тому чи іншому етапі цих перемовин, але передусім "треба зустрітись в трьох".

"Ми повинні мати можливість в тому чи іншому форматі мати контакт з Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату... наші команди не зможуть домовитися щодо третіальних питань", - підкреслив президент.

Він зазначив, що у мирному плані з 20 пунктів є саме ці болючі питання про території.

"Ці питання, ще раз підкреслюю, не вважаю, що хтось окремо з лідерів зможе вирішити", - висловив переконання український президент.

Гарантії безпеки для України

Зеленський зазначив, що "остання миля завжди дуже складна", проте в даний час українська влада не знає, чи близько результат, чи ні.

"Складно сказати. Ми розраховуємо на гарантії безпеки від США, і документ готовий. Розраховуємо на гарантії безпеки Європи. Там майже все готово. Так, але воно все ще не акцептоване парламентами країн Європи чи Конгресом США", - пояснив Зеленський.

Тому, за словами президента, не можна з упевненістю сказати чи це дійсно остання миля і залишилось трохи, чи доведеться ще працювати з багатьма країнами, щоб отримати впевненість, що в України будуть сильні гарантії безпеки.

Післявоєнне відновлення України

Також важливий пакет відновлення України після війни.

"Він важливий для нас перш за все. Він важливий для США і для Європи і для бізнесу. Будь-якому інвестору потенційно важливо почути, що в України будуть гарантії безпеки і війна не почнеться знову. І хочеться переїхати, інвестувати, відбудовувати країну. Це нормальне бажання, абсолютно тверезе бачення процесів", - розповів Зеленський.

Президент додав, що над економічним пакетом треба ще працювати.

