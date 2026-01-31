Apple пообіцяла 'небачені раніше інновації' у 2026 році: що вона має на увазі

Якщо інсайдери виявляться праві, то компанія готується представити новий iPhone, розумні окуляри і велике оновлення Siri.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що цього року у його компанії з'являться можливості для впровадження "інновацій, яких ми ще ніколи не бачили", пише MacRumors.

За його словами, минулий квартал виявився для Apple дуже успішним, і в цьому році перед компанією відкриваються широкі можливості для створення принципово нових продуктів і технологій, які "збагатять життя користувачів на кожному етапі їх взаємодії з пристроями".

Глава Apple традиційно оптимістично оцінює перспективи компанії на подібних нарадах. Однак формулювання "інновації, яких ще не було" звучить особливо сміливо в порівнянні з його звичними коментарями в дусі "наш продуктовий портфель зараз сильніший, ніж будь-коли", зазначає видання.

Ніяких конкретних пристроїв, дат або технологій Тім Кук не назвав, але якщо вірити витокам і чуткам, в 2026-му році нас чекають наступні революційні продукти:

Дебютний складаний iPhone . Це також буде перший гнучкий смартфон на ринку без видимої складки. Apple використовувала спеціальну конструкцію шарніра і дисплея, розроблену спільно з Samsung, щоб усунути злам.

. Це також буде перший гнучкий смартфон на ринку без видимої складки. Apple використовувала спеціальну конструкцію шарніра і дисплея, розроблену спільно з Samsung, щоб усунути злам. Перезапуск Siri. Компанія планує перетворити його на повноцінного ШІ чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших пристроях.

планує перетворити його на повноцінного ШІ чат-бота, який зможе замінити ChatGPT на iPhone та інших пристроях. Хаб для розумного будинку. Пристрій буде схожий на невеликий настінний/настільний iPad з екраном на 7 дюймів і стане першим важливим кроком Apple для входження в екосистему розумного будинку.

Пристрій буде схожий на невеликий настінний/настільний iPad з екраном на 7 дюймів і стане першим важливим кроком Apple для входження в екосистему розумного будинку. Розумні окуляри . Такий девайс буде оснащений камерами, мікрофонами і динаміками, "що дозволить йому аналізувати зовнішній світ і приймати запити через голосового помічника Siri".

Раніше з'явилася інформація, що Apple представить мінімум 20 нових пристроїв у 2026 році. Причому більша частина з них з'явиться вже в першій половині року.

Також повідомляється, що Apple планує розділити реліз серії iPhone 18. Pro-моделі і складаний iPhone вийдуть за стандартним розкладом восени 2026 року, а базовий iPhone 18 і Air 2 з'являться тільки на початку 2027-го.

