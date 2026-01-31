У Києві без опалення понад 3 тисячі багатоповерхівок, завтра у столиці -21 градус морозу

При цьому на на лівому березі столиці постачання води вже відновили.

В Києві на даний час без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок - переважно на правому березі. Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В той же час вже завтра в столиці, за даними синоптиків, буде до 21 градуса морозу.

Кличко зазначає, що Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення після аварійної ситуації в енергосистемі України.

"Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста. На лівому березі постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах", - повідомив він.

При цьому мер міста зазначив, що комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам.

Ситуація з електрикою в Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 січня, у багатьох областях України та столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії через збій в енергосистемі. Також у столиці України через це припинилось опалення, також зупинився рух потягів метро, тролейбусів та електропоїздів.

У зв’язку з аварією в енергосистемі було відсутнє водопостачання в усіх районах Києва. Пресслужба "Київводоканалу" зазначали, що енергетики спільно з фахівцями "Київводоканалу" працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам.

16 січня під час Години запитань до уряду у Верховній Раді перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в будинках з електроопаленням не вимикатимуть світло.

