Європа планує широку торгівлю з Азією: NYT про протидію Трампу з боку ЄС

Лідери Європейського Союзу шукають шляхи знизити залежність від США.

Під час екстреної вечері в Брюсселі минулого тижня європейські лідери намагалися напрацювати протидію агресивній політиці президента США Дональда Трампа, який погрожує Європі економічними санкціями, пише The New York Times.

За інформацією видання, очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні, ідеологічна соратниця Трампа з багатьох питань, прибула на зустріч, закликаючи до продовження діалогу з президентом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав на негайних кроках для зменшення регуляторних обмежень для бізнесу в Європі, щоб стимулювати зростання і зменшити залежність від американської економіки. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для того, щоб завоювати повагу Трампа, Європа повинна продемонструвати готовність відповісти на його погрози.

"Обговорення тривали до ранку. За словами трьох чиновників, які були проінформовані про зустріч, та за публічними заявами лідерів, результатом стали своєрідні рекомендації щодо того, як поводитися з адміністрацією Трампа, яка, як очікується, залишатиметься нестабільною. Лідери планують зберігати спокій під час майбутніх провокацій Трампа, погрожувати відповідними митами і, за словами чиновників, працювати за лаштунками, щоб зменшити військову та економічну залежність Європи від її все менш надійного союзника", - пише видання.

Відео дня

Автори пишуть, що даний план дій хоча й сміливий, але має абстрактний підхід. І він є прикладом того, як європейські лідери тиснуть на Трампа - сильніше, ніж раніше.

"Щоб заспокоїти Трампа в короткостроковій перспективі, європейці обговорюють, як посилити безпеку в Арктиці. Щоб зменшити свою залежність від Вашингтона в довгостроковій перспективі, вони працюють над диверсифікацією своїх торговельних відносин, вдосконаленням своїх збройних сил і зменшенням залежності своїх країн від американської технології", - пишуть автори.

Однак зазначається, що Європа все ще не має реалістичного плану швидкого встановлення військової автономії від Сполучених Штатів. А фінансова та банківська система Європи залишається роздробленою і це ускладнює фінансування амбітних проектів. "Прийняття рішень затягується, а лідери розходяться в думках щодо того, як реалізувати проект, який може тривати роки або навіть десятиліття, щоб зменшити свою трансатлантичну залежність", - додало видання, наводячи слова прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера про те, що Європейський Союз часто "пливе на хвилях, створених іншими", залежить від "факторів, які може контролювати" і "недостатньо використовує сильні сторони".

Автори припустили, що перші зроблені Європою кроки стосуватимуться торгівлі. Зокрема, минулого тижня європейські лідери оголосили про укладення торговельної угоди з Індією з метою відкриття ринків за межами Америки.

"Звільнення від залежності від імпортних напівпровідників, рідкісних земель, американських технологічних продуктів та американської зброї дасть Європі більше важелів впливу у партнерстві зі Сполученими Штатами – і більше можливостей реагувати на тарифні погрози, які стали характерною рисою зовнішньої політики Трампа", - пишуть автори, роблячи висновок, що погрози Трампа щодо Гренландії також спонукали європейців більш наполегливо говорити про зменшення своєї військової залежності від Вашингтона.

Зовнішня політика Трампа - останні новини

Як писав УНІАН, президдент США висунув новий ультиматум Канаді та пригрозив країні великими митами. Приводом стала заборона продажу літаків компанії Gulfstream у Канаді.

Окрім того, Трамп застеріг Велику Британію від ведення бізнесу з Китаєм. Він заявив, що це "дуже небезпечно". Перед тим Стармер домігся безвізового режиму для британських громадян у Китаї терміном до 30 днів, а також зниження китайських мит на шотландський віскі.

Вас також можуть зацікавити новини: