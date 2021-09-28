Стефані Грішем вважає, що американського президента таким методом хотіли відволікти.

Президента Російської Федерації Володимира Путіна викрили в маніпуляції на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у 2019 році. Екс-радниця Трампа по РФ Стефані Гришем вважає, що в російську делегацію спеціально взяли перекладачем гарну брюнетку, щоб відволікти президента США.

Про це Гришем написала у своїй книзі, витяги з якої оприлюднили у New York Times.

"Коли почалася зустріч, (радник – ред.) Фіона Хілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна, яка була привабливою брюнеткою з довгим волоссям, симпатичним обличчям і приголомшливою фігурою. Потім вона сказала мені, що підозрює, що Путін вибрав жінку спеціально, щоб відволікти нашого президента", - написала колишня радниця Трампа.

Також вона написала в книзі, що Трамп спеціально хотів здаватися жорсткішим щодо Путіна.

Читайте такожЛукашенко розповів про домовленість з Путіним щодо УкраїниВарто відзначити, що книга Гришем "Зараз я відповім на ваші запитання: Що я бачила в Білому домі Трампа" повинна вийти 5 жовтня. У ній жінка поділилася історіями про роботу в Білому домі з Трампом та вже колишньою першою леді Меланією Трамп.

Водночас представник Трампа Ліз Харрінгтон назвала цю книгу "черговою жалюгідною спробою нажитися на силі президента і продати брехню про сім'ю Трампа", а саму Грішем - "розсердженим колишнім співробітником".

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2019 році в рамках саміту G20 в Осаці американський і російський лідери провели зустріч, яка тривала 1 годину 20 хвилин.

У переговорах взяли участь З російської сторони глава МЗС Сергій Лавров, перший віце-прем'єр-міністр фінансів Антон Силуанов, помічник президента Юрій Ушаков, заступник голови адміністрації Кремля - прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

З американської сторони брали участь держсекретар Майкл Помпео, міністр фінансів Стів Мнучін, в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені, помічник президента з національної безпеки Джон Болтон, прес-секретар Білого дому Стефані Гришем.

Автор: Анастасія Горбачова