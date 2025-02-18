Дипломат назвав такий формат "абсолютно неправильним способом ведення справ у світі".

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії лорд Вільям Хейг заявив, що відсутність українського представництва на американо-російських переговорах у Саудівській Аравії є "абсолютно неправильним способом ведення справ у світі", пише The Telegraph.

Він сказав, що такий спосіб врегулювання війни може "призвести до більшої війни пізніше".

"Існує велика небезпека, ми бачимо це в усій історії, що спосіб, у який ви врегулюєте одну війну, може, якщо ви не будете обережні, призвести до більшої війни пізніше. Обидві сторони матимуть стимул повернутися до боротьби, як принижену сторону, яка потребує відновлення своєї гідності та території, і сторону-переможця, яка думає, що може повернутися за новим", - сказав він.

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"І тому тут існує величезна небезпека, що це є прелюдією до ширшої війни в наступні роки. І Трамп і його команда насправді цього не усвідомлюють. Тож це найбільше хвилювання у всій цій справі", - додав лорд.

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори Росії та США, і представники РФ уже похвалилися першими результатами, відзначаючи "позитивну" зустріч.

На тлі переговорів речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але "фіксацію домовленостей слід обговорювати з урахуванням наявної можливості заперечування легітимності Зеленського".

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