Раптова зупинка ескалатора під час входу Трампа викликала хвилю конспірологічних версій.

Раптова зупинка ескалатора в будівлі ООН у вівторок, коли президент США Дональд Трамп ступив на нього разом із першою леді Меланією, викликала хвилю конспірологічних версій у соціальних мережах, пише The New York Times.

На відео видно, як ескалатор різко зупинився, щойно Трамп і Меланія ступили на нього. Після короткої паузи перша леді продовжила підніматися. Президент прибув до ООН для виступу перед Генеральною Асамблеєю, де неодноразово згадував інцидент:

"Все, що я отримав від Організації Об’єднаних Націй, це ескалатор на шляху вгору, який зупинився прямо посередині", — сказав він.

Речник генерального секретаря Стефан Дюжаррік пояснив, що зупинка ескалатора могла статися через спрацювання механізму безпеки, який запобігає травмам або застряганню людей та предметів. Технік відновив роботу ескалатора, щойно делегація США піднялася на другий поверх.

Реакція адміністрації Трампа

Для адміністрації президента інцидент став приводом для розслідування:

"Якщо хтось навмисно зупинив ескалатор, коли на нього ступали президент і перша леді, його потрібно негайно звільнити та розслідувати", — написала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Деякі ЗМІ та ведучі підкреслювали можливі ризики для безпеки президентської пари, назвавши інцидент потенційною саботажною дією.

Для більшості користувачів відео стало швидким приводом для жартів та мемів, тоді як прихильники конспірологічних версій висловлювали побоювання щодо навмисних дій співробітників ООН.

Виступ Трампа в ООН

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в ООН Трамп заявив, що він за сім місяців зупинив сім війн, і в жодному з цих випадків Організація Об'єднаних Націй йому навіть не спробувала допомогти.

Він висловив жаль, що йому довелося цим займатися замість того, щоб це робила ООН.

Вас також можуть зацікавити новини: