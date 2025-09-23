Президент США висловив жаль, що йому довелося займатися цим замість ООН.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він за сім місяців зупинив сім війн, і в жодному з цих випадків Організація Об'єднаних Націй йому навіть не спробувала допомогти. Про це він сказав 23 вересня під час свого виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Я зупинив сім війн. Жоден президент, жоден прем'єр-міністр, та й взагалі жодна країна ніколи не робили нічого подібного, а я зробив це всього за сім місяців. Такого ніколи не було раніше. Для мене велика честь зробити це", - зазначив Трамп.

Він висловив жаль, що йому довелося цим займатися замість того, щоб це робила ООН.

"На жаль, у жодному з цих випадків ООН навіть не намагалась допомогти. Я закінчив сім війн, мав справу з лідерами кожної з цих країн і жодного разу не отримав навіть телефонного дзвінка з ООН із пропозицією допомогти в укладенні угоди. Усе, що я отримав від ООН, - це ескалатор, який при підйомі зупинявся просто на середині, і зламаний телесуфлер", - зазначив очільник Білого дому.

За його словами, те, що ООН не допомагала, він розумів уже постфактум, а не під час переговорів. Трамп звернувся із запитанням: якою ж тоді є мета Організації Об'єднаних Націй?

"В ООН такий величезний потенціал. Але за великим рахунком вона навіть не наближається до того, щоб реалізувати цей потенціал. Принаймні на цей момент усе, що вони роблять, - дуже сильна заява, після якої ніколи немає дій. Це порожні слова, а порожніми словами війну не закінчити", - пояснив президент США.

На його думку, "єдине, що вирішує проблеми війн, - це дії".

"Тепер, закінчивши всі ці війни, а також провівши переговори за Авраамськими угодами, що є дуже великою річчю, за яку наша країна не отримувала й ніколи не отримає похвали, всі кажуть, що я заслуговую Нобелівської премії", - додав Трамп.

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН висловився про війну в Україні, яка, за його словами, не може мати військового вирішення. Він натякнув, що треба задовольнити вимоги агресора, мовляв, знайти вирішення "передбачає врахування законних проблем безпеки всіх країн".

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у сесії Генасамблеї ООН. Зокрема, він провів переговори зі спецпредставником США Кітом Келлогом перед зустріччю із Трампом. Сторони також торкнулися теми розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Київ запропонував Вашингтону.

Reuters писало, що від виступу Зеленського в ООН і зустрічі з Трампом не варто чекати чудес. За даними співрозмовника інформагентства, Україна не тільки зіткнулася з невдачами в санкціях і скороченням допомоги США, а й може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі.

