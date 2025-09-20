Він думає, що Пекін співпрацюватиме зі США, щоб допомогти закінчити війну між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що йому скоро доповідатимуть подробиці порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Про це пише Clash Report.

"Мені це не подобається, коли таке відбувається. Це може обернутися великою проблемою. Мені будуть доповідати про це", - сказав він.

Трамп підтвердив, що обговорив із Сі Цзіньпіном торгівлю, війну, відносини між Україною та РФ, а також ситуацію в Газі. Він думає, що Пекін співпрацюватиме зі США, щоб допомогти закінчити війну між Росією та Україною.

"Я не хочу заробляти гроші на війні в Україні. Але ми заробляємо гроші, тому що вони купують нашу зброю", - заявив американський лідер.

Заліт російських винищувачів в Естонію

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії і пробули там 12 хвилин. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал пізніше заявив, що його країна офіційно ініціює консультації за статтею 4 НАТО. Політик назвав інцидент "абсолютно неприйнятним".

Пізніше два російські винищувачі здійснили дуже низький проліт над платформою "Петробалтік", яка є польською власністю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії не випадковість, а системна кампанія РФ проти ЄС і НАТО.

