Естонія викличе в Таллінн головного дипломатичного представника Росії.

Троє російських прикордонників 17 грудня перетнули кордон Естонії і перебували там приблизно 20 хвилин із неясними цілями.

Як пише ERR, близько 10-ї години ранку в середу естонські прикордонники виявили кількох російських прикордонників на судні на повітряній подушці на річці Нарва біля хвилелому Васкнарва. Судно на повітряній подушці зупинилося біля кам'яного хвилелому, розташованого на кордоні Росії та Естонії. Троє прикордонників зійшли на берег і пройшли вздовж споруди.

Таким чином, російські прикордонники перетнули кордон з Росії до Естонії, а потім повернулися на російський бік хвилелому. Після цього прикордонники повернулися на своє судно і знову вирушили на російський бік річки.

У Прикордонній службі Естонії повідомили, що в четвер відбудеться зустріч естонських і російських чиновників для обговорення цього питання. Естонія також повідомила, що викличе в Таллінн головного дипломатичного представника Росії.

Поки що зарано говорити про те, чи був інцидент випадковим, чи навмисною провокацією, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Таро в ефірі громадського телеканалу ETV. Вторгнення було зафіксовано на відео, і патрулювання кордону в цьому районі було посилено.

Таро пояснив, що інцидент стався в районі, де для доступу до озера Пейпус по річці Нарва російським суднам необхідно запитувати дозвіл на прохід через територію Естонії.

"Існує давня угода з цього приводу, як і у випадку зі старим "Заатським чоботом". Нас завжди попереджали заздалегідь... Цього разу нас не повідомили, і стався такий інцидент", - сказав він.

На запитання, чому прикордонники не були затримані, Таро відповів, що вони вже повернулися на російську територію до того, як це могло статися. "Ми не в змозі проникнути вглиб Росії, щоб затримати їх", - сказав він.

Росія неодноразово перевіряла кордони Естонії на міцність

На початку жовтня на кордоні Естонії з Росією помітили пересування численного загону озброєних чоловіків. Через це Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд через так званий Саатсескій чобіт на східному кордоні Естонії.

За попередніми даними, група російських солдатів складалася з приблизно 10 осіб. У департаменті поліції та прикордонної служби Естонії зазначили, що вони стояли посеред дороги, якою також користуються естонці.

Вас також можуть зацікавити новини: