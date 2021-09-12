11 вересня 2001 року весь світ потрясла серія жахливих терактів на території США.

Федеральне бюро розслідувань США опублікувало розсекречений документ з розслідування терактів 11 вересня 2001 року.

Як повідомляє AP, 16-сторінковий документ проливає світло на логістичну підтримку, яку отримали терористи перед викраденням літака і атакою на Всесвітній торговий центр. Так, викрадачі контактували зі спільниками з Саудівської Аравії в США. Однак немає доказів того, що до змови були причетні високопосадовці уряду Саудівської Аравії.

Документ являє собою короткий виклад проведеного в 2015 році інтерв'ю слідчих з людиною, яка часто контактувала з саудитами в США. Вважається, що саме вони допомагали терористам.

Це перший документ, оприлюднений у зв'язку з рішенням президента США Джо Байдена розсекретити матеріали розслідування теракту 11 вересня.

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Теракти 11 вересня: день, назавжди змінив світ

11 вересня 2001 року весь світ потрясла серія жахливих терактів на території США. Жертвами бойовиків стали майже три тисячі осіб, що є найбільш смертоносною атакою на території США.

Терористи тоді захопили чотири літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру з різницею в 17 хвилин. Через деякий час вежі за лічені секунди повністю зруйнувалися.

Ще один літак протаранив будівлю Пентагону недалеко від Вашингтона. Після атаки на Пентагон Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) наказало всім комерційним рейсам негайно приземлятися в найближчому аеропорту.

Пасажири і екіпаж четвертого літака намагалися чинити опір і повернути собі контроль над керуванням. Цей літак не досяг мети, впавши на поле в Пенсільванії.

Того ж дня ввечері Буш-молодший заявив, що в Білому домі впевнені, що за нападами на США стоїть лідер терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усама бен Ладен. Сполучені Штати оголосили війну світовому тероризму, яка тривала 20 років.

У 2001 році армія США розпочала кампанію в Афганістані, де провела 20 років.

Усама Бен Ладен був ліквідований американським спецназом в 2011 році в Пакистані.

Автор: Дмитро Захаров