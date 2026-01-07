Зеленський відповів, чи готові союзники захищати Україну у разі повторного нападу Росії

За словами президента, спершу у парламентах провідних країн треба затвердити юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України.

Наразі чіткої та ясної відповіді від провідних європейських партнерів немає, чи будуть вони готові рішуче відповісти у разі повторного нападу Росії на Україну після припинення вогню. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Чи готові союзники захищати Україну у разі повторного нападу Росії

Зокрема, у голови держави запитали, чи впевнений він у тому, що Париж, Берлін і Лондон захищатимуть Україну у разі повторного нападу Росії, а також - чи партнери з "коаліції охочих" мають зараз готові сценарії дій на випадок такого нападу.

"Дуже складне запитання, на яке дуже хочеться, особливо мені, отримати дуже просту відповідь: якщо буде знову агресія, [чи] всі партнери дадуть сильну відповідь "руським"? І я ставлю саме таке запитання усім нашим партнерам. І я, поки що, чіткої і ясної відповіді не отримав", - наголосив Зеленський.

Партнери готові надати Україні сильні гарантії безпеки

Водночас, за його словами, він бачить "політичну волю, і що партнери готові дати нам сильні гарантії безпеки".

"Але, допоки у нас не буде таких гарантій безпеки - юридичних, підтриманих парламентами та підтриманих Конгресом Сполучених Штатів, - не можна відповісти на це запитання. І навіть якщо вони будуть, все-одно, ви повинні розраховувати передусім на свої Збройні сили України. І саме тому, гарантія номер один – це наша армія, сильна і укомплектована армія, армія 800 тисяч з нормальною зброєю. Усе, що нам потрібно – все це виписано, і це не тільки бажання, це наше бачення", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив важливість того, що військові все це проговорили.

"Важливо, що ми займаємося тим, щоби були фінанси на все це. І до речі, рішення про 90 млрд євро також буде допомагати (рішення Євросоюзу надати Україні 90 млрд євро на період 2026-2027 років - УНІАН)", - додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 6 січня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "коаліції охочих" за участі Володимира Зеленського і представників адміністрації президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про намір надати надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні. "Коаліція охочих" погодилась брати участь у запропонованому США механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню, якщо цього буде досягнуто на переговорах між Україною і Росією. Також погоджено створити багатонаціональні сили для України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після припинення вогню в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів" задля підтримки миру.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що після припинення вогню його країна та Франція створять військові центри (хаби) по всій Україні і побудують захисні споруди для озброєння і військового спорядження для забезпечення оборонних потреб України.

Водночас, як зазначає видання Politico, після саміту "коаліції охочих" у Парижі США не приєдналися до спільного комюніке з Європою та Україною щодо участі в формуванні багатонаціональних сил.

