США відмовилися підписати спільне комюніке щодо миротворців в Україні, - Politico

США утрималися від зобов’язань щодо миротворців в Україні, тоді як Франція готова направити війська після завершення бойових дій.

Після саміту "Коаліції охочих" в Парижі США не приєдналися до спільного комюніке з Європою та Україною щодо участі в миротворчих силах. Про це повідомляє Politico.

За словами спецпосланця президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа, протоколи безпеки значною мірою погоджені, але участь американських військ у миротворчій операції не була узгоджена. Франція, у свою чергу, готова направити "кілька тисяч військовослужбовців" після припинення бойових дій, повідомив Еммануель Макрон.

Нагальним питанням залишаються трансатлантичні відносини: обговорення Гренландії, яке могло б загострити ситуацію, не коментувалося на саміті, хоча Білий дім зазначив, що "різні варіанти", включно з військовим втручанням, залишаються на столі.

Відео дня

Миротворці в Україні - останні новини

Нагадаємо, що угода щодо гарантій безпеки передбачає відправлення до 20 тисяч миротворців до України в разі припинення вогню. За підсумками саміту в Парижі Макрон підтвердив, що після припинення вогню до України можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів".

Водночас Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що після завершення війни його країна надасть авіацію і флот для збереження миру в Україні.

Натомість прем'єрка Італії Джорджія Мелоні сказала, що її країна не буде направляти миротворців в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: