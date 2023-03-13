Він констатував, що Сербія платить занадто велику ціну, залишаючись осторонь.

Міністр економіки Сербії Рада Башта підтримав ЄС у питанні введення санкцій проти Російської Федерації й заявив, що держава не може впоратися з тиском, який чинять на неї міжнародне співтовариство.

Як зазначив чиновник у своєму Twitter, Сербія платить занадто високу ціну за відмову вводити санкції. Він відкрито заявив, що підтримує такі заходи проти РФ.

"Сербія вже платить велику ціну за відмову ввести санкції проти Росії. Я підтримую введення санкцій", - написав він.

Також Башта констатував, що в ролі міністра економіки, не може змиритися з тиском на чинного президента Олександра Вучича.

"Як міністр економіки, Я не можу змиритися з тим, який тиск чиниться на президента Сербії Олександра Вучича, і ми зберігаємо мовчання", - написав він.

Лідер Сербії Олександр Вучич заговорив про санкції проти РФ

Відзначимо, що в контексті економічного тиску на країну-агресора Росію влада Сербії прийняла нейтральну позицію. На цей час Сербія - одна з небагатьох країн, яка не підтримує введення санкцій ЄС проти Росії.

Однак нещодавно Захід сконцентрував свої зусилля, щоб "натиснути" на лідера Сербії Олександра Вучича. Нещодавно лідер Сербії резюмував, що країна знаходиться в сильній залежності від економіки ЄС. Тому, "незабаром настане час", коли країна введе свої санкції проти Росії, говорив Вучич в лютому 2023 року.

Вже в березні Вучич заявив, що не може заприсягтися, що Сербія не введе санкції проти Росії.

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