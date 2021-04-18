Відмова міністра від візиту збіглася з дипломатичним скандалом між Чехією і Росією.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек відмовився від візиту до Москви, де хотів обговорити з російським керівництвом можливість постачання вакцини "Спутник V".

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Як повідомляє DW, 17 квітня Гамачек написав про це у своєму Twitter. Міністр послався на необхідність бути присутнім на засіданні уряду в Празі.

Зазначається, що плани Гамачека критикували і опозиція, і партнери його соціал-демократичної партії по правлячій коаліції - партія АНО. Прем'єр-міністр Чехії і засновник АНО Андрій Бабіш навіть пригрозив позбавити Гамачека права користування урядовим літаком.

За словами Бабіша, вакцини не входять до сфери компетенції Гамачека. Спочатку потрібно дочекатися, аби "Спутник V" схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, вказав він.

Відмова міністра від візиту до Москви збіглася з дипломатичним скандалом між Чехією і Росією.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Дмитро Захаров