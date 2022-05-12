На думку фон дер Ляєн, на мапу світу зараз поставлено щось більше, ніж просто майбутнє України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Росію "прямою загрозою світовому устрою".

Про це йшлося під час саміту ЄС-Японія у Токіо.

Вона заявила, що ЄС хоче відігравати активнішу роль в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз має намір взяти на себе більшу відповідальність у регіоні, щоб робити все для "спільного процвітання".

"Сьогодні (Росія – ред.) є найбільш прямою загрозою світовому устрою. З варварською війною проти України. І її тривожний союз з Китаєм та їхній заклик до "нових" - і дуже довільних – міжнародних відносин…", - висловилась фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що Японія зараз входить в основну групу країн, які ввели жорсткі санкції проти Росії: "Як і Європейський Союз, Японія розуміє, що поставлено на мапу".

"Не тільки майбутнє України. Не тільки майбутнє Європи. Але й майбутнє світоустрою, збудованого на правилах. Це робить ще важливішим зміцнення відносин між партнерами-однодумцями", - зазначила глава ЄК.

Як писав УНІАН, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

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