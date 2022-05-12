Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Росію "прямою загрозою світовому устрою".
Про це йшлося під час саміту ЄС-Японія у Токіо.
Вона заявила, що ЄС хоче відігравати активнішу роль в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз має намір взяти на себе більшу відповідальність у регіоні, щоб робити все для "спільного процвітання".
"Сьогодні (Росія – ред.) є найбільш прямою загрозою світовому устрою. З варварською війною проти України. І її тривожний союз з Китаєм та їхній заклик до "нових" - і дуже довільних – міжнародних відносин…", - висловилась фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що Японія зараз входить в основну групу країн, які ввели жорсткі санкції проти Росії: "Як і Європейський Союз, Японія розуміє, що поставлено на мапу".
"Не тільки майбутнє України. Не тільки майбутнє Європи. Але й майбутнє світоустрою, збудованого на правилах. Це робить ще важливішим зміцнення відносин між партнерами-однодумцями", - зазначила глава ЄК.
Як писав УНІАН, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.