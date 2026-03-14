У Чорному морі атакували грецький нафтовий танкер, який прямував до Росії

Греція порушить це питання на засіданні Європейської ради.

Грецький нафтовий танкер було пошкоджено через обстріл або атаку безпілотника у Чорному морі, коли він прямував до Росії. Про це повідомило міністерство судноплавства Греції, передає Bloomberg.

Судно зазнало атаки приблизно за 26 км від російського чорноморського порту Новоросійськ. У міністерстві наголосили, що корабель наразі рухається власним ходом, а витоку нафти виявлено не було. Екіпаж з 24 осіб перебуває у безпеці, про поранених також не повідомляється.

Як зазначили у компанії з управління ризиками та реагування на кризові ситуації MTI Network, снаряд влучив у судно під грецьким прапором "Maran Homer", завдавши йому збитків у невідомій сумі. За словами гендиректора MTI Пата Адамсона, корабель зазнав атаки в міжнародних водах і покинув місце події для проходження огляду.

Водночас у Bloomberg додали, що танкери у Чорному морі стали мішенями українських атак в останні місяці, адже Київ розширює масштаби своїх ударів по російській нафтовій інфраструктурі, прагнувши зменшити доходи Кремля від експорту нафти, які фінансують війну в Україні. Проте журналісти уточнили, що ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку на судно Maran Homer.

"Україна також завдає ударів по російських навантажувальних терміналах, трубопровідних мережах та нафтопереробних заводах, прагнучи скоротити постачання палива на передову. Росія безперервно атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони людей без електроенергії та опалення, оскільки війна між сусідами вступила у п'ятий рік", - підкреслили у матеріалі.

Своєю чергою міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас сказав, що напад на грецький танкер може бути повʼязаний із "тиском, який чинять країни регіону".

За його словами, Греція захищатиме інтереси свого флоту та порушить це питання на засіданні Європейської ради.

Як писав УНІАН, раніше Греція відправила новітній фрегат Kimon на захист Кіпру від іранських атак. Разом із ним до острова вирушить ще один фрегат класу Hydra (MEKO 200HN), який оснащений системою боротьби з безпілотниками CENTAUR, а також два винищувачі F-16.

Водночас повідомлялось, що Греція домовлялася про масштабні поставки газу із США до Європи. Переговори відбуваються на тлі прагнення країни посилити свою роль як транзитного маршруту для газу до Європи.

Відомо, що континент готується припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, що загострює конкуренцію за довгострокові постачання СПГ.

