Йдеться про тих, хто порушував американські закони.

Десятки українців, ймовірно, будуть депортовані зі США в межах великої кампанії із виселення мігрантів, яку проводить адміністрація Дональда Трампа. Про це пише The Washington Post.

Видання посилається на судові документи Міністерства юстиції США, в яких йдеться про намір американського уряду депортувати до України 41-річного Романа Суровцева. Це має статися вже найближчого понеділка.

Його адвокати заявили, що Імміграційна та митна служба США, ймовірно, спробують вигнати "значну кількість" громадян України. Є й інші українці, яких вже затримали і яких попередили, що їх вивезуть "військовими рейсами до України або Польщі в понеділок", пише WP.

За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, посольству відомо про "приблизно 80 громадян України", щодо яких видано остаточні накази про видворення "через порушення законодавства США". За її словами, влада США вже пропрацьовує логістичні питання, зважаючи на відсутність прямого авіасполучення з Україною.

"США можуть депортувати скільки завгодно. Ми знайдемо їм гарне застосування", – сказав виданню неназваний радник президента України.

Тим часом адвокати Суровцева стурбовані тим, що принаймні деяким українцям перед депортацією не надають права скористатися спеціальною процедурою про висловлення "страху перед депортацією", що є порушення американських законів.

"Україна є зоною бойових дій, наразі перебуває у воєнному стані, і цілком ймовірно, що будь-яких депортованих примусово призвуть до армії та відправлять на фронт, де їм загрожує висока ймовірність смерті", – заявили адвокати українця.

Причини депортацій

За яким принципом депортують українців – окреме питання. Як пише WP, і Роман Суровцев, і ще один українець Андрій Бернік, якому теж загрожує депортація – хоч і є уродженцями України, але ще за часів СРСР в дитячому віці прибули до США і їхній статус громадянина України ніколи не був підтверджений.

Також видання уточнює, що Суровцева було засуджено за численні крадіжки, Берніка – за вбивство. "Я заслуговую на депортацію, але не в зону бойових дій — не туди, де зараз йде війна. Як ви можете депортувати мене туди, де йде війна?", — сказав Бернік.

Як пише WP, українців депортували зі США і в попередні роки. Торік, наприклад, вигнали 53 особи. Однак у випадку Суровцева і Берніка, які не мають українського громадянства, їх можуть депортувати зокрема і в Росію. Практика депортацій у треті країни стала поширеною за часів Трампа.

Українські біженці в США

Як писав УНІАН, ще навесні американська преса писала, що новий уряд США начебто розробив план із масової депортації біженців. Зокрема план буцімто передбачав виселення 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтянців

Також ми розповідали, що віднедавна уряд США скоротив грошову допомогу найбіднішим жителям країни, зокрема українським біженцям. Це стало ударом для деяких з них.

