Офіційні особи США схиляються до думки, що Путін не хоче платити політичну ціну та нести репутаційні ризики за визнання реальних втрат своєї армії.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України країна-окупант сама обнулила кількісну перевагу своєї армії над ЗСУ.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

Як пише видання, небажання президента країни-агресора Володимира Путіна оголошувати в Росії мобілізацію і називати війну війною, а не "спецоперацією", позбавляє агресора переваг на полі бою.

Потенційно мобілізація дозволила б Росії вивести на поле бою тисячі солдатів. Офіційні особи США схиляються до думки, що Путін не хоче платити політичну ціну і нести репутаційні ризики за визнання реальних втрат своєї армії.

"Російські війська часто перевершували за чисельністю українські сили в багатомісячних боях на Донбасі в співвідношенні більш ніж три до одного. Кремль захопив більшу частину Луганської області, що виглядало зміною імпульсу війни. Але відмова відправляти на фронт додаткові війська, набрані за призовом, зводить нанівець переваги Росії", - йдеться в матеріалі.

Таємне вербування солдатів для заповнення понесених армією втрат все ж йде, але, як правило, безуспішно. Співрозмовник Foreign Policy з європейської структури безпеки розповів про провал негласної кампанії з мобілізації в Мурманській області.

Як йдеться в матеріалі, стратегічні невдачі Кремля пов'язані не тільки з внутрішньою політикою, але і з західними санкціями. Перехід Росії до артилерійської війни на Донбасі викликаний виснаженням запасів сучасної високоточної зброї через високу витрату і неможливість поповнення в умовах санкцій.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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