За сьогодні це вже третє повідомлення про смерть начальників силових структур.

В Казахстані чергова смерть у лавах високопоставлених силовиків.

Як повідомив інформаційно-аналітичний портал ORDA Kazakhstan, співробітник поліції помер сьогодні в результаті інфаркту, що стався сьогодні.

"Помер заступник начальника УП Турскибского району Танат Назанов, повідомили в ДП Алмати. Він помер від інфаркту на робочому місці об 11:00 10.01.2022 року", - повідомляється в Telegram ORDA Kazakhstan.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні в Казахстані виявили мертвими двох високопоставлених силовиків. Так, у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва, і за даними місцевих видань, у нього травми, характерні для падіння з висоти. Також повідомлялося про те, що начальник Департаменту поліції Жамбильської області, генерал Жанат Сулейменов покінчив життя самогубством. Після заворушень щодо нього було порушено кримінальну справу, йому загрожував трибунал.

Читайте такожПодії в Казахстані змінять ціни на електроенергію та газ в Україні - прогнозДовідка УНІАН. У Казахстані з 2 січня проходили акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні було введено режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в "наведенні порядку" у Організації Договору про колективну безпеку (ОДБК). Місія ОДКБ, до складу якої увійшли військові контингенту РФ і союзників, прибула в Казахстан.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Сьогодні Токаєв заявив, що конституційний порядок в Казахстані відновлений, проте "в рамках антитерористичної операції ведеться робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах".

На сьогоднішній день в Казахстані продовжують знаходиться сили ОДКБ.

8 січня КНБ Казахстану повідомив, що за підозрою в держзраді затримали екс-голову комітету нацбезпеки Каріма Масімова.

Також ЗМІ з посиланням на сайт президента Казахстану повідомили про звільнення заступників голови КНБ Марата Осипова і Даулета Ергожина. У короткому повідомленні не наводиться ніяких причин для звільнення.

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