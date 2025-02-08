Минулого року Патель отримав 25 000 від пропутінського режисера.

Кандидат президента Дональда Трампа на посаду директора ФБР Кеш Патель отримував гроші від кінокомпанії, що належить режисерові, відомому теоріями змови "глибинної держави" та антизахідними поглядами.

Як повідомляє The Washington Post, минулого року Патель отримав 25 000 доларів від Global Tree Pictures, компанії з Лос-Анджелеса. Її керівником є Ігор Лопатьонок, кінорежисер, відомий проєктами проросійської пропаганди, які фінансувалися з фонду, створеного Володимиром Путіним.

Як пише видання, Пателю заплатили за участь у документальному фільмі "Вся президентська рать: змова проти Трампа", який вийшов в ефір у листопаді на онлайн-мережі Такера Карлсона. У цьому шестисерійному фільмі Патель разом з іншими представниками адміністрації Трампа виступав у ролі "жертв змови", що "зруйнувала життя соратників Трампа у спробі усунути демократично обраного президента з посади".

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Серед інших учасників документального фільму були колишній радник Трампа з передвиборчої кампанії Стівен К. Беннон, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані та колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн, який пішов у відставку на початку 2017 року після того, як зробив неправдиві заяви про свої розмови з російським послом.

"Якщо Пателя затвердять, агентство, відповідальне за захист від російських шпигунських операцій усередині Сполучених Штатів, очолить людина, яка кількома місяцями раніше взяла гроші у ймовірного союзника Кремля", - пише WP.

Видання нагадує, що заплановане на цьому тижні голосування Комітету з правосуддя щодо висунення кандидатури Пателя було відкладено до наступного тижня через заперечення, висловлені членами комісії від Демократичної партії. Демократи загалом виступили проти висунення кандидатури Пателя, називаючи його екстремістом із недостатнім досвідом керівництва, який використовуватиме ФБР для дій у відповідь проти людей, яких він і Трамп вважають противниками.

Ігор Лопатьонок, уродженець України, переїхав із Росії до Лос-Анджелеса 2008 року. Згідно з його повідомленнями в соціальних мережах, Лопатьонок їздив до Москви принаймні тричі в період із 2012 до 2014 року і публічно критикував протести 2014 року в Києві.

У березні 2023 року Лопатьонок був призначений художнім керівником російської кампанії впливу, яка отримала близько 31 000 доларів США у вигляді фінансування від фонду, створеного Путіним для культурних ініціатив. Кампанія під назвою "To Russia With Love" протистояла зображенням у західних ЗМІ того, "як жахливо жити в Росії і як добре переїхати на Захід".

США не боротимуться з російськими олігархами

Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США розформовує робочу групу, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій, введених проти РФ, і переслідуванням олігархів, близьких до Кремля.

При цьому ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з картелями.

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