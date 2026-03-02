Не те, чого усі чекали: стали відомі подробиці нової гри в серії God of War

Поточний план передбачає анонс вже влітку і реліз у першій половині 2027 року.

Студія Sony Santa Monica, відома за серією God of War, за повідомленнями інсайдерів, працює над крупним спін-офом у всесвіті франшизи, в центрі якого опиниться Фей – друга дружина Кратоса і мати Атрея.

Надійний інсайдер Джейсон Шрайер розповів, що саме це наступний проект Корі Барлога, геймдиректора God of War (2018), який знаходиться в розробці вже багато років. За його словами, поточний план передбачає анонс вже цього року і реліз у першій половині 2027 року.

Інший інсайдер NateTheHate повідомив, що гра навряд чи буде називатися God of War і геймплеєм буде відрізнятися від останніх частин в сеттингу скандинавської міфології. Очікується більше екшену в дусі класичних слешерів.

Відео дня

Фей, також відома як Лафей, зіграла важливу роль у скандинавській дилогії, особливо в God of War Ragnarök. У версії 2018 року історія починається вже після її смерті – вся подорож Кратоса і Атрея будується навколо виконання її останньої волі: розвіяти прах на найвищій вершині Дев'яти світів. У фіналі розкривається, що Фей була не звичайною смертною, а останньою з велетнів (йотунів). У Ragnarök персонаж з'являється значно частіше – у видіннях і спогадах Кратоса.

Якщо чутки підтвердяться, нова гра, ймовірно, стане приквелом до God of War (2018) та розповість про життя Фей до зустрічі з Кратосом. Це також може означати, що сам Бог Війни або зовсім не з'явиться, або отримає мінімальний екранний час, а акцент буде зроблений на самостійній історії героїні.

Раніше в лютому компанія Sony анонсувала відразу кілька проєктів за франшизою. Серед них – рімейк класичної грецької трилогії God of War, а також несподівано випущений 2D приквел God of War: Sons of Sparta про юність Кратоса.

Також у виробництві знаходиться серіал God of War від Amazon, який вже підтверджений як мінімум на 2 сезони. Сюжет буде заснований на перезапуску гри 2018 року.

Вас також можуть зацікавити новини: