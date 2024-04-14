На ізраїльтян тиснутимуть, щоб вони завершили фазу ескалації конфлікту.

Іран здійснив амбітну атака на Ізраїль. Втім, іранці розчаровані низьким рівнем руйнувань.

Як пише військовий аналітик професор Майкл Кларк, юагато балістичних ракет було випущено по авіабазі Неватім, звідки злетіли літаки, щоб атакувати консульство Ірану в Дамаску 1 квітня. Армія оборони Ізраїлю повідомила про легкі пошкодження бази, але в цілому Ізраїль провів "дуже хорошу ніч".

Іранська тактика

Іран навчився у росіян, запустивши багато різних типів пристроїв - безпілотників, крилатих і балістичних ракет - для подолання або відволікання протиповітряної оборони Ізраїлю.

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Балістичні ракети були зброєю, якою іранці хотіли б пробитися. Вони атакували з кількох напрямків, тому що системи захисту можуть впоратися лише з певною аркою запусків, хоча у випадку Ізраїлю його можливості були покращені завдяки допомозі союзників.

Нетаньяху хоче право останнього слова

"Тепер іранці можуть сказати: "Ми влучили в ціль, з якою влучали в нас". Це здається логічним місцем для припинення цієї конкретної ітерації. Але за Нетаньяху має бути останнє слово", - сказав Кларк.

За його словами, питання полягає в тому, чи нападе Ізраїль на Іран.

"Усі інші казатимуть ізраїльтянам: скасуйте це, призупиніть, нехай це буде кінець цієї конкретної ітерації, але, ймовірно, цього не буде", - зазначив Кларк.

Напад Ірану на Ізраїль

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. За словами ізраїльського контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дівчинка.

Також ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості. Тоді про постраждалих не повідомлялось.

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