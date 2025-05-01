Вона виступила із першою з моменту відставки промовою.

Колишня віце-президентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс розкритикувала перші 100 днів президентства Дональда Трампа.

Як передає CNN, вона звинуватила політика в спричиненні "найбільшої у сучасній історії Америки рукотворної економічної кризи". Крім того, за її словами, конфлікти нового президента з судами ведуть країну до конституційної кризи.

Гарріс заявила, що мита проти головних партнерів є безрозсудними та провокують рецесію. Вона вважає, що така політика підвищить вартість предметів першої необхідності, спустошить пенсійні рахунки людей та паралізує американський бізнес, змусивши його звільняти робітників.

Відео дня

Колишня суперниця Трампа сказала демократам, що американський президент є частиною набагато більшого консервативного проєкту:

"Не давайте себе обдурити, думаючи, що все навколо - хаос. Я знаю, що так може здаватися, але зрозумійте, що насправді ми є свідками високошвидкісної події, де він використовується для швидкої реалізації порядку денного, який готувався десятиліттями".

Журналісти зазначають, що зараз Гарріс та Демократична партія міркують про свій політичний шлях. Після поразки на виборах вона розглядала можливість балотування в наступні президенти або повернення до рідного штату для участі в губернаторських перегонах, які заплановані на 2026 рік.

Перші 100 днів Трампа на посаді

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня американський президент виступив із промовою, присвяченою першим 100 дням свого другого президентського терміну.

Він заявив, що його команді вдалося здійснити "найглибші за 100 років зміни у Вашингтоні", а всі називають цей початок "найкращим для будь-якого президента в історії".

Політик похвалився своєю жорсткою імміграційною політикою, скороченнями державних витрат та введеними проти інших країн митами. За його словами, завдяки тарифам невдовзі США зароблятимуть багато грошей.

Також він відкинув опитування, які свідчать про зниження його рейтингів, зазначивши, що реальна підтримка значно вища. ​

Вас також можуть зацікавити новини: