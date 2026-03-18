У Франції заговорили про вступ Канади до ЄС

Міністр закордонних справ Франції зазначив, що Канада теоретично могла б приєднатися до ЄС, підкресливши зростаючу глобальну привабливість союзу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Канада колись могла би приєднатися до Європейського Союзу.

Як повідомляє Politico, виступаючи на конференції "Європа-2026" у Берліні, Барро зазначив, що ЄС дедалі більше приваблює партнерів поза межами Європи через геополітичну напруженість.

"Сьогодні дев’ять країн є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. До них можуть приєднатися й інші. Ісландія – за кілька тижнів або місяців. А може, й Канада – у якийсь момент", – сказав міністр.

За його словами, зауваження щодо Канади не є конкретною політичною пропозицією, а скоріше підкреслює прагнення ЄС зміцнити роль "третьої супердержави", здатної врівноважити суперництво між США та Китаєм.

Раніше цього дня Александр Стубб запропонував прем’єр-міністру Канади Марк Карні розглянути можливість вступу до ЄС.

Барро також наголосив на привабливості Європи для багатьох країн завдяки економічному впливу, демократичній моделі та регуляторній силі. "Багато країн у світі бажають зблизитися з нашим союзом", – додав він.

Напруга навколо Канади

Як повідомляв УНІАН, Канада побоюється, що може стати наступною "мішенню" президента США Дональда Трампа після гучної операції у Венесуелі та нещодавніх погроз щодо Гренландії.

Деякі експерти не виключають сценарій "військового примусу" з боку США. При цьому експерт з глобальної безпеки Томас Гомер-Діксон підкреслив, що будь-яка спроба тиску з боку Вашингтона повинна стати для нього "надзвичайно дорогою".

Вас також можуть зацікавити новини: