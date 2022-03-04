Росія втратить доступ до всіх переваг організації, якщо заклик Канади буде почутий.

Канада закликає призупинити членство Росії в міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол).

Про це заявив у четвер прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Заява глави канадського уряду прозвучала на тлі шквалу санкцій, які Трюдо і його кабінет наклали на Росію в результаті вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

"Сьогодні Канада та інші близькі партнери закликають усунути Росію від Інтерполу", — сказав Трюдо.

"Ми підтримуємо це, тому що вважаємо, що міжнародне співробітництво правоохоронних органів залежить від колективної прихильності Загальної декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", - додав він.

Інтерпол - міжнародна організація, яка сприяє співробітництву між правоохоронними органами по всьому світу. Наразі 195 країн-членів мають доступ до слідчої підтримки і досвіду організації, включаючи її 19 баз даних поліції з інформацією про злочини і злочинців, включаючи імена, відбитки пальців і вкрадені паспорти.

Росія втратить доступ до всіх цих переваг, якщо заклик Канади та інших "близьких партнерів" буде почутий.

Нагадаємо, раніше Україна закликала Інтерпол терміново виключити Російську Федерацію зі складу організації. Причина такої вимоги - порушення основних принципів.

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