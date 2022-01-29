Відомості щодо Євгена Лавренчука були видалені з обліків Інтерполу, але суд матеріали РФ не відхилив.

Інтерпол визнав, що Російська Федерація оголосила в міжнародний розшук українського театрального режисера Євгена Лавренчука, затриманого на вимогу РФ в Італії, за політичними мотивами.

Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова пояснила, що українські правоохоронці звернулися до Інтерполу з приводу імовірного зловживання з боку Росії інструментами та можливостями бази у переслідуванні Лавренчука.

"Відповідно до отриманої інформації від Нацполіції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в РФ були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - повідомила омбудсмен.

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27 січня адвокати режисера подали клопотання про скасування домашнього арешту й надання йому дозволу повернутися в Україну, "оскільки через видалення Інтерполом внесених росіянами відомостей підстав для подальшого затримання українця немає".

Своєю чергою, суд Неаполя у задоволенні вимог відмовив, бо триває перевірка надісланих Росією матеріалів про екстрадицію. І на цій стадії припинити розгляд неможливо.

Прокуратура Неаполя повинна вивчити матеріали росіян протягом 30 днів, а вже після цього суд ухвалить рішення.

"При цьому викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура Неаполя, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується РФ, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну", - наголосила Денісова.

Омбудсмен звернулася до глави МЗС України Дмитра Кулеби з проханням вжити усіх необхідних політико-дипломатичних та консульських заходів для припинення порушень прав незаконно затриманого в Італії Лавренчука та забезпечення його негайного повернення в Україну.

Український театральний режисер Лавренчук з 17 грудня утримувався в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. 4 січня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що затримання українського театрального режисера Лавренчука в Італії за запитом Росії свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і неправомірне його використання як інструменту гібридної війни.

Вона зауважила, що "Росія звинувачує Євгена у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому. Російські ЗМІ із посиланням на Таганський суд Москви написали, що Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі. У чому саме – деталей не розголошують", - йдеться у дописі.

Денісова повідомила, що львів’янин Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк, режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії. Три роки працював головним режисером Одеського театру опери та балету, а також мав інші проекти у різних театрах.

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