У Міноборони Азербайджану заявили, що такі повідомлення, не відповідають дійсності.

У самопроголошеному Нагірному Карабасі 24 березня нібито поновилися військові дії.

Про це повідомляють відразу кілька інтернет-ресурсів, у тому числі російський сайт rusarminfo.ru.

ЗМІ повідомляють, що війська Азербайджану пішли в наступ і вже звільнили села Фарух (Парух) і Храморт.

Як стверджується, на ці дії Азербайджан зважився, оскільки російських військових- "миротворців" відправили воювати в Україну.

"Інформаційний центр Нагірного Карабаху" повідомив, що лінію зіткнення Збройні сили Азербайджану перетнули 24 березня в напрямку села Парух Аскеранського району.

"Представники російських миротворчих сил, дислокованих в Карабасі, намагаються шляхом переговорів зупинити подальше просування і повернути Азербайджанських військовослужбовців на вихідні позиції", - сказано в повідомленні.

У МЗС Вірменії заявили, що сьогодні близько 16:00 години азербайджанські збройні сили "порушили лінію дотику Нагірного Карабаху в зоні відповідальності російської миротворчої місії і вторглися в село Парух в Арцаху".

"Подібні агресивні дії Азербайджану знову свідчать про те, що офіційний Баку продовжує грубо порушувати тристоронню заяву від 9 листопада 2020 року, згідно з якою припинялися військові дії, сторони зупинялися на зайнятих позиціях і вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розгортався миротворчий контингент", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу в Міноборони Азербайджану заявили, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

"Ситуація штучно перебільшена вірменськими джерелами. Мета в тому, щоб навмисне створити атмосферу, здатну викликати істерію, заплутати і ввести в оману громадськість. Підстав для паніки і занепокоєння немає. Підрозділи Азербайджанської армії повністю контролюють оперативну обстановку", - зазначили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, РФ почала перекидати частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.