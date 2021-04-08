Новий космодром повинен буде здійснювати до 100 запусків ракет на рік.

У Китаї, в повіті Сяншань Східної провінції Чжецзян, планується побудувати п'ятий в країні космодром.

Читайте такожБразилія дозволила США користуватися її космодромомТендер на будівництво стартового майданчика космодрому виграла інженерна компанія провінції, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на сайт провінційної зони вільної торгівлі Нінбо.

Тендер включає також зведення командного центру та складально-випробувального комплексу. У 2021-2025 роки Нінбо інвестує в проект 20 млрд юанів ($3 млрд). Космодром повинен буде здійснювати до 100 запусків ракет на рік.

Космодроми в Китаї

Зараз в Китаї чотири космодроми - Цзюцюань, Січан, Тайюань і Веньчан. Три з них розташовані на материковій частині, Веньчан - на острові Хайнань.

У 2020 році Китай здійснив 39 космічних програм. Цього року країна планує 40 пусків.

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Автор: Ірина Погоріла