Китай нарощує ракетний арсенал для рішучої бійки за Тайвань, - розвідка США

Основна ставка робиться на балістику, тоді як крилаті ракети, схоже, відходять на другий план.

Китай нарощує свій ракетний потенціал та модернізує армію, попри внутрішні чистки у військовому керівництві. Про це йдеться у звіті директора Розвідувального управління Міністерства оборони США Джеймса Адамса перед Конгресом, пише видання The Washington Times.

Так, за даними американської розвідки, у 2025 році Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) збільшила загальну кількість ракет різної дальності до 3450 одиниць. Зокрема, арсенал поповнився ще 50 балістичними ракетами середньої дальності DF-26 – їх загальна кількість сягнула 550. Ці ракети здатні уражати як наземні цілі, так і авіаносці, а також можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

"Китай швидко просуває свої зусилля з модернізації військової сили та розвиває можливості у всіх сферах ведення війни, що може дозволити його військовим захопити Тайвань силою, проектувати силу по всьому "першому острівному ланцюгу" та зірвати спроби США втрутитися в регіональний конфлікт", – сказав Адамс, звітуючи в Конгресі.

Водночас, як підрахували в американській розвідці, інші категорії ракет залишилися стабільними або навіть скоротилися. Кількість міжконтинентальних балістичних ракет не зросла і становить близько 400, тоді як аресонал крилатих ракет наземного базування скоротився з 400 до 300 одиниць.

Однак у перспективі Китай планує суттєво збільшити саме балістичний компонент: до 2035 року НВАК може мати до 700 міжконтинентальних ракет. Як зазначає The Washington Times, у минулорічному звіті американська розвідка повідомляла, що зараз Китай має 600 гіперзвукових ракет і до 2035 року розгорне 4000 гіперзвукових ракет.

Крім того, наразі країна має понад 600 ядерних боєголовок, і ще близько 400 планується додати протягом наступних п’яти років. При цьому рівень готовності ядерних сил зростає, що, за оцінками американської розвідки, може бути використано як фактор стримування у разі конфлікту навколо Тайваню.

За словами генерала Адамса, військовий тиск Китаю на Тайвань посилився у 2025 році завдяки масштабним навчанням, які включали відпрацювання блокади острова та атаки на енергетичну інфраструктуру.

Попри нарощування військової потужності, китайське керівництво, за оцінками американської розвідки, поки не впевнене у готовності армії до масштабної операції проти Тайваню, особливо з урахуванням можливого втручання США та їхніх союзників.

"Станом на сьогодні ризики та витрати Китаю, пов’язані з примусовим об’єднанням, ймовірно, продовжують переважати переваги, і заявлені ним червоні лінії не перетнуто", – сказав генерал Адамс.

Він додав, що Пекін також активно розвиває кіберможливості та космічні програми, включно зі створенням інфраструктури поблизу Місяця, а також продовжує небезпечні маневри у повітрі та на морі, що підвищує ризики інцидентів із збройними силами інших держав.

Як писав УНІАН, Китай продовжує повзучу територіальну агресію проти сусідів у Південно-Китайському морі. Користуючись тим, що увага світу зосереджена на Україні та Перській затоці, Китай створив ще один штучний острів у цьому регіоні, фактично закріплюючи контроль над спірною територією В’єтнаму.

Також ми писали, що Китай розгорнув масштабну мережу дослідницьких суден і підводних датчиків для детального картографування океанів. Система поєднує аналіз морського дна та моніторинг умов у реальному часі. Це дозволяє Китаю підвищити можливості підводних човнів і протичовнової боротьби в ключових регіонах, де діють США та їхні союзники.

