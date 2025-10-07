Нова система могла бути створена на базі Hwasong-11Da.

У Північній Кореї представили нову гіперзвукову зброю під час виставки "Самооборона-2025" - пускову установку Hwasong-11Ma. Як пише Chosun Daily, у новому озброєнні балістична ракета KN-23 могла бути об'єднана з гіперзвуковим планувальним блоком.

У виданні зазначили, що KN-23 є одним із видів зброї, яку Північна Корея постачала Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики вважають, що цю ракету могли модифікувати в гіперзвукову на основі перевірки бойових характеристик

За оцінками, ракета в складі установки Hwasong-11Ma здатна летіти на малих висотах зі швидкістю, що перевищує 5 Махів (приблизно 6125 км/год) до моменту влучання. Аналітики порталу Defense Express також звернули увагу, що в головній частині ракети встановлено гіперзвуковий глайдер. Саме він має на одному з етапів польоту відокремлюватися і далі прямувати до своєї мети з гіперзвуковою швидкістю.

Відео дня

Крім того, українські аналітики впевнені, що нова система створена на базі Hwasong-11Da. Ймовірно, бойову частину колишньої системи замінили на глайдер і механізм роз'єднання.

Також у виданні помітили схожість між Hwasong-11Ma і російським "Іскандер-М". За словами аналітиків, обидві системи мають майже однакову конструкцію хвостової частини ракети і схожу концепцію пускової установки.

Представлено новий ракетний комплекс ППО КНДР - що відомо

Раніше в Північній Кореї показали новий зенітний ракетний комплекс на гусеничному шасі. У "Мілітарний" зазначили, що він схожий на російський "Панцир".

У Defence Blog вважають, що за основу розробники могли взяти подовжене шасі самохідних артилерійських установок M-1989, Juche 107 або схожих систем. У передній частині бойової машини розташована кабіна екіпажу, де, імовірно, перебувають механік-водій, командир, оператор і навідник, а в центральній частині змонтований зенітно-ракетний модуль із шістьма транспортно-пусковими контейнерами з кожного боку.

Вас також можуть зацікавити новини: